Pas de transfert massif des dossiers gaspésiens

Le candidat du Parti libéral dans Gaspé dément que les 25 000 dossiers du centre de documentation du MAPAQ seront transférés à Québec et affirme que la majorité de ses derniers seront conservés dans la région.

Alexandre Boulay a tenu à mettre les pendules à l’heure au moment ou son parti politique promet une décentralisation de la direction du ministère des Pêcheries de Québec à Gaspé. Le candidat affirme que contrairement à certaines informations, les deux tiers des documents resteront en Gaspésie.

Interrogé aussi sur le dossier, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a affirmé que l’endroit libéré par le centre de documentation servira à aménager le bureau des employés de la future direction régionale du ministère de la Sécurité publique de la Gaspésie.

Enfin, le porte-parole du ministère, Yohan Dallaire-Boily, confirme que ce ne sont pas tous les documents qui devraient quitter la région et la proportion n’est pas encore établie. Selon ce dernier, le centre de documentation était inactif depuis 15 ans et les dossiers n’étaient plus consultés par le personnel. Il confirme qu’ils seront numérisés pour les rendre accessible à la population.