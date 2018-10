Boîte 61 : Le directeur du scrutin défend le processus administratif

Le directeur du scrutin de la circonscription de Gaspé s’est dit étonné des résultats de la boîte 61 dévoilés le soir de l’élection, mais affirme que le processus administratif a été fait correctement.

Le 1er octobre après la fermeture des bureaux de vote, les résultats de la boîte 61 du secteur de Wakeham sont parvenus par téléphone au bureau de scrutin situé à la Place Jacques Cartier révélant que les 194 bulletins valides étaient tous en faveur du Parti libéral.

À ce moment-là, le directeur du scrutin, Yvan Landry avoue que lui et son équipe ont été étonnés sur le coup, mais explique que les rapports écrits ont confirmé ce résultat.

Selon le directeur du scrutin, le processus administratif a été fait dans les règles de l’art et que son mandat s’arrête à la divulgation des résultats. Il n’est donc pas de son ressort de répondre à des allégations qui concerneraient des votes inexacts.

De plus, par voie de communiqué, le candidat libéral élu, Alexandre Boulay, souhaite que la lumière soit faite sur cette situation et que les électeurs connaissent rapidement le résultat du vote de façon précise et transparente. Il assure également sa collaboration si une enquête s’avère nécessaire. Pour lui, il s’agit de la confiance des citoyens envers le processus démocratique.