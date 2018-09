Québec solidaire bloquerait Bourque et Galt

Québec solidaire bloquerait tous les projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures, incluant Bourque de Pieridae et Galt de Junex.

Le plan de QS est en 2 étapes. D’abord, un décret viendrait suspendre dès son adoption les sites en activité. Dans un deuxième temps, un gouvernement solidaire mettrait en place une loi qui viendrait affirmer le principe qu’il n’y a ni exploration, ni exploitation d’hydrocarbures sur tout le territoire québécois.

Au cégep de Carleton-sur-Mer ce matin, le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a fait valoir que Québec solidaire miserait plutôt sur des emplois durables. De toute façon, dit-il, l’industrie du pétrole a besoin de l’aide de l’état pour être rentable au Québec. Mieux vaut donc investir les deniers publics dans la valorisation de la biomasse forestière, l’énergie éolienne et l’agriculture biologique.

La candidate dans Bonaventure, Catherine Cyr-Wright, indique que l’exploitation du gaz et du pétrole est une vision du passé.

Gabriel Nadeau-Dubois soutient que le PLQ et la CAQ ont donné le sous-sol du Québec aux pétrolières et aux gazières sur un plateau d’argent et accuse le PQ d’être responsable du gâchis d’Anticosti.