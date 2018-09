Chic-Chocs : Méganne Perry Mélançon s’en prend à Alexandre Boulay

Méganne Perry Mélançon s’en prend à l’annonce de son rival, Alexandre Boulay, qui annonçait mercredi vouloir mettre en valeur les Chic-Chocs.

Celle qui porte les couleurs du Parti Québécois dans Gaspé a tenu à rappeler qu’en 2013, le gouvernement péquiste avait lui-même fait une annonce semblable dans le cadre de la Stratégie d’intervention gouvernementale pour le développement de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Il avait l’intention d’investir 12 millions de dollars pour développer les Chic-Chocs et voulait renforcer l’implication de la SÉPAQ dans la région grâce à un plan d’investissement dans les infrastructures de 4 millions de dollars.

Cependant, Méganne Perry Mélançon soutient que lorsque les libéraux ont été portés au pouvoir en 2014, le projet a été mis de côté.

L’engagement pris cette semaine par le candidat libéral, Alexandre Boulay, concerne le renouvellement de l’offre d’hébergement dans les campings, la mise en valeur de toutes les activités de randonnée d’été et d’hiver et un fonds de promotion dédié au parc national de la Gaspésie et aux Chic-Chocs. Il a ajouté que la conciliation entre la protection du caribou et le développement économique est aussi un impératif.