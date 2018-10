Le DGE fera enquête sur le cas de Gaspé

Le directeur général des élections du Québec fera enquête afin de faire toute la lumière sur le dépouillement du vote dans la circonscription de Gaspé.

L’annonce a été faite ce matin au lendemain du dépouillement judiciaire qui a été effectué mercredi soir au palais de justice de Percé.

Le directeur général, Pierre Reid, a mentionné : « Des questions sont soulevées depuis le dépouillement judiciaire tenu hier au palais de justice. D’abord et avant tout, je compte bien obtenir les réponses à ces questions et, à la lumière des faits établis, entreprendre les actions nécessaires. L’intégrité du processus électoral constitue la base de notre système électoral et exige que nous agissions avec rigueur et célérité ».

Selon le communiqué du DGE, toutes les étapes du dépouillement du vote sera passée en revue afin d’obtenir des éclaircissements et à apporter les correctifs appropriés.

À la fin de cette enquête, un rapport sera produit et les conclusions de ce dernier seront rendues publiques.

Rappelons que le candidat libéral, Alexandre Boulay, a déposé une demande d’enquête mardi au DGE pour que la lumière soit aussi faite sur le processus de dépouillement du scrutin le soir de l’élection.

La nouvelle députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a aussi affirmé qu’il serait important de connaître les faits entourant cette question.