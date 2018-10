Une autre boîte de scrutin soulève des questions

Dans le cadre du résultat du vote contesté dans le comté de Gaspé, une autre boîte de scrutin soulève plusieurs questions.

Des irrégularités soulevées sur le rapport officiel d’une boite de scrutin, provenant d’un bureau de vote itinérant dans une résidence pour ainés de Cap-Chat, pousse plusieurs personnes proches de l’appareil politique à se demander s’il y aurait pu avoir manipulation des résultats.

Dans cette boîte, il y est inscrit que cinq bulletins de vote ont été ramenés à bon port. En même temps, on dénote que 15 voix ont été comptabilisées, dont 12 à Méganne Perry Mélançon et trois à l’ensemble des autres candidats.

L’une des personnes interrogées désirant conserver l’anonymat rappelle que les scrutateurs et les secrétaires d’élection sont souvent des gens fortement politisés, suggérée par des partis politiques.

Une partie de la réponse sera connue cette semaine alors qu’un recomptage judiciaire se fera au Palais de justice de Percé. Rappelons qu’une requête en bonne et due forme a été déposée par le Parti québécois concernant une boîte de scrutin où toutes les voix allaient au libéral, Alexandre Boulay. Ce dernier a d’ailleurs déclaré qu’il désirait que la lumière soit faite dans ce dossier, et ce dans la plus grande transparence.