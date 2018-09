François Legault persiste et signe sur la filière éolienne

Le chef de la Coalition Avenir Québec a répété sa position, hier, sur le développement de nouveaux parcs éoliens.

Dans le volet économie, qui est arrivé vers la moitié du grand débat des chefs présenté à Radio-Canada, François Legault a été interpellé par Philippe Couillard. Ce dernier a rappelé ses positions contre le développement de la filière éolienne et également contre la construction de la cimenterie en Gaspésie.

François Legault a répondu que le Québec est en situation de surplus d’électricité.

Philippe Couillard a souligné que la Gaspésie comptait des emplois de qualité grâce à la filière éolienne. Le chef de la CAQ a toutefois répété les conclusions de la Vérificatrice générale du Québec.

Un peu plus tôt cette semaine, le candidat caquiste dans Gaspé, Louis Lebouthillier, avait pour sa part tenté de rassurer l’industrie éolienne en affirmant que son parti reconnaissait l’importance de l’industrie éolienne et qu’il voulait miser sur elle pour créer des emplois et de la richesse.