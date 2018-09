Transfert de documents du MAPAQ, un centre inactif et pas consulté

Mardi à l’émission O’Leary vous informe, nous avons traité du centre de documentation situé dans le bâtiment du MAPAQ qui deviendra le futur lieu d’une nouvelle direction régionale du ministère de la Sécurité publique. Les 25 000 documents du centre ne seront finalement pas transférés en totalité à Québec et ils seront numérisés. Le centre était inactif depuis 15 ans et n’était plus utilisé par le personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Enfin, le porte-parole du ministère, Yohan Dallaire-Boily, confirme que ce ne sont pas tous les documents qui devraient quitter la région. La proportion n’est pas encore établie. Selon ce dernier, le centre de documentation était inactif depuis 15 ans et les dossiers n’étaient plus consultés par le personnel. Il confirme qu’ils seront éventuellement numérisés pour les rendre accessible population.

