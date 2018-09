Gabriel Nadeau-Dubois s’exprime sur des enjeux gaspésiens

Québec solidaire courtise la Gaspésie en s’engageant sur plusieurs enjeux socio-économique.

Le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, était de passage dans la région la semaine dernière pour présenter le projet pilote sur le revenu minimum garanti que son parti propose pour venir en aide aux personnes les plus démunis.

En entrevue à Radio Gaspésie, Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que l’immigration est une des pistes pour régler les problèmes de main d’œuvre. Il faut cependant mettre en place des conditions gagnantes.

Justement en éducation, le co-porte-parole de Québec solidaire dit vouloir faire plus pour les cégeps en région, comme celui de la Gaspésie et des Îles, en modifiant les règles de financement et la façon dont les programmes sont offerts.

Gabriel Nadeau-Dubois croit aussi que pour avoir une pêche durable il faut augmenter les superficies des aires marines protégées.

Enfin, pour les municipalités dévitalisées, il s’engage a décentralisé des emplois de la fonction publique vers les régions et particulièrement dans les petites localités en difficulté économique.